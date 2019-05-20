Гибель военного на Закарпатье: появились новые подробности смертельного ЧП

В городе Мукачево Закарпатской области военный погиб вследствие взрыва неизвестного устройства.

Об этом сообщили в пресс-службе местной воинской части в Facebook.

"19 мая один из военнослужащих в/ч А1556, во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к смерти военнослужащего", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура начала расследования относительно эпизода. Согласно предварительной версии, смерть наступила вследствие взрыва гранаты. Предварительно врачи считают, что ранения военный получил от взрыва гранаты.

Также появились данные о погибшем – ему было 20 лет, он не был жителем Закарпатской области. Умер он в карете "скорой".

Полиция открыла дело по предварительной квалификации "самоубийство", назначен ряд экспертиз. Отдельно сообщается, что трагедия произошла во внеслужебное время и вне военного городка.

Как сообщал "Апостроф", днем 20 мая в местных СМИ появилась информация о смерти украинского военнослужащего, который подорвался на гранате.