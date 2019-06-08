Чудесная работа: появилось видео двойного удара ВСУ по военной технике боевиков на Донбассе

Одно из подразделений 30-й механизированной бригады совершило точный двойной удар по позициям пророссийских наемников на востоке Украины.

Как говорится в сообщении бригады в Facebook, ударом был уничтожен "КАМАЗ" противника, который перевозил боеприпасы.

"После неудачной попытки враг пытался извлечь догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов", - заявили в бригаде.

Подробностей о ликвидированных или погибших боевиках военные не сообщили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 июня в госпиталь поступили еще трое украинских военнослужащих, которые пострадали во время обстрела боевиков в районе Новолуганского.