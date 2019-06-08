Не выставляйте артиллерию отморозками: соцсети возмутило заявление про ВСУ спикера Зеленского

В сети активно обсуждают заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, которая заявила, что артиллеристы ВСУ могли стрелять по школам и больницам на Донбассе.

Недовольство на своей странице в Facebook выразил активист Serg Marco.

"Боюсь вас разочаровать, но артиллеристы всегда знают куда они стреляют. Так как они стреляют по координатам, которые накладываются на карты. А на картах прекрасно видно, школа там, детский садик или другой инфраструктурный объект в котором могут быть скопления людей. И в таком случае принимается решение о запрете стрельбы, чтоб не вызвать жертв среди мирного населения. Потому когда вы выставляете наших артиллеристов отморозками стреляющими куда угодно не разобравшись, не понимая куда могут прилететь снаряды, только потому что откуда то с той стороны противник ведет огонь - то это очень унизительно, знаете ли", - написал он.

Также активист добавил, что Мендель выражается, как пропагандисты Кремля.

"Кроме того, как правило, ведение артилерийского огня ведется с корректировкой поднятого в небу БПЛА, что позволяет по факту наблюдать за приходами снарядов и вносить поправки, и если каким то чудом снаряды летят в жилые дома, будет дана остановка огня. И когда вы заявляете что договоренности по Минску на тему прекращения работы арты только для того чтоб наши "недалекие" артиллеристы не велись на провокации - вы должны знать что вы врете", - добавил он.

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