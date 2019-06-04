Спикер Зеленского попала в международный скандал из-за назначения

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала ряд статей в газете The New York Times уже после того, как подала заявку на пост.

Об этом сообщает CNN.

В издании назвали эту ситуацию "серьезным конфликтом интересов". В The New York Times заняли аналогичную позицию.

В частности, руководитель пресс-службы газеты Ари Беваскуа отметил, что редакция узнала лишь в конце мая о том, что Мендель 3 мая подала заявку на участие в конкурсе на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского.

"Если бы она сообщила редакторам об этой заявке, то они бы не поручали ей эту задачу, а мы бы немедленно прекратили сотрудничество, учитывая столь серьезный конфликт интересов", – сказал Беваскуа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ранее находилась среди журналистов, которых называли "агентами Кремля".