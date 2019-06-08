Палят из танков: стало известно о ранении бойца ВСУ на Донбассе

С начала суток, 8 июня, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил потерпел боевых травм. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новоселовки Второй, Новоалександровки, Авдеевки, Марьинки, Крымского, Новогригорьевки, Зайцевого, Травневого, Новолуганского, Водяного, Гнутово и Павлополя.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 июня на линии разграничения на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ: боевики из ПТУРа выстрелили в грузовик, перевозивший продукты.