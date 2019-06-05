Появились новые подробности крупных потерь ВСУ на Донбассе

4 июня на линии разграничения на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ: боевики из ПТУР выстрелили в грузовик, перевозивший продукты.

Об этом сообщается на Facebook странице "17 отдельная танковая Криворожская бригада".

Вследствие взрыва погибло двое военнослужащих и еще один был ранен.

"Вследствие попадания ПТУР в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты погибли двое и один военнослужащий нашей бригады ранены. Выражаем соболезнования семьям погибших и семье раненого", – говорится в сообщении.

Одному из погибших было 22 года, как сообщается на Twitter странице подруги бойца, военнослужащей ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.