Боевики сорвали очередную договоренность по Донбассу: подробности

Боевики на Донбасс в очередной раз сорвали договоренности по разведению сил и средств, на этот раз нарушение произошло вблизи Станицы Луганской.

Как сообщили на странице операции Объединенных сил в Facebook, боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт. Враг вел обстрел с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на оккупированном Донбасе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.