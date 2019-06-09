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Доездился: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ЛНР

воскресенье, 09 июня 2019, 02:29
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На оккупированном Донбасе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.

Об этом написал в своем Twitter пользователь с ником Necro Mancer.

В комментариях назвали причину смерти боевика: "В общем - передоз. Скоропостижно скончался. Как написано в заключении - сердечная недостаточность".

Боевик родился 22 июня 1979 года. Проживал в селе Ивановка Антрацитовского района Луганской области. В 2015 году Спичак был занесен в базу "Миротворца".

"Должность: Старший механик-водитель (2 мотострелковый батальон, 4 мотострелковая рота, 2 мотострелковый взвод, 1 мотострелковое отделение, 4 омсбр 2 АК ЦТВ Южного ВО ВС РФ)", - говорится в досье на боевика.

В соцсетях использовал псевдоним "Олег Нелюбов". До войны на Донбассе работал в шахте "Краснокутська".

Как сообщал "Апостроф", 30-я бригада ВСУ опубликовала видео двойного удара по военной технике боевиков. Сначала был уничтожен "КАМАЗ" с боеприпасами. На помощь боевики отправили БМП, чтобы вытянуть грузовик, но бронемашина стала второй целью украинских бойцов.

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