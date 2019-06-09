Экологическая катастрофа, которая угрожает крупному городу на Киевщине: новые подробности и фото

Опасные химикаты, которые из-за ДТП попали в приток реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области, а на автомобиле, который их перевозил, не было номерных знаков.

Об этом сообщает полиция области.

"Загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля "Мерседес Спринтер" и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил. Установлено, что гербициды были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области", - сообщили в полиции.

Правоохранители также отметили, что автомобиль был без номерных знаков. Его, а также канистры с химическими веществами подняли на поверхность.

"Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Местным жителям запретили купаться в водоемах, а вечером 9 июня будет прекращена подача воды в Белую Церковь.