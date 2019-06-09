Под Львовом произошло масштабное ДТП, много пострадавших: опубликованы фото и видео

В городе Золочев Львовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали 11 человек.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария произошла 8 июня вечером.

ДТП произошло нп ул. Объездная, где водитель грузового автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением, после чего автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz.

После этого из автомобиля "ГАЗ" выпала бочка объемом 200 литров и повредила Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

Все пострадавшие госпитализированы в Золочевскую ЦРБ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 июня на дороге на Переяслав-Хмельницкий произошло ДТП с участием двух авто и кареты скорой помощи.