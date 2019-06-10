RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 июня

11:23
Где смотреть онлайн Украина - Люксембург: расписание трансляций
11:12
Изменения за сто дней: Тимошенко предложила создать "коалицию действий" в парламенте
11:10
Погибли мать и дочь: появились новые фото и подробности жуткого ДТП под Киевом
10:59
Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду "Мстителей": первое фото молодоженов
10:48
Разведение сил на Донбассе: в штабе ООС назвали важную дату
10:40
Оккупанты в Крыму устроили очередную волну задержаний: фото и видео
10:39
​В Украине начали действовать штрафы за долги по "коммуналке"
10:33
Кризис в Молдове: Украина призвала не допустить кремлевского сценария
10:30
Гран-при Канады в Формуле-1 завершилось громким скандалом
10:25
Фракция Бойко и Рабиновича станет второй по величине и главной в оппозиции - журналистка
10:10
ВСУ проведут масштабные учения под Одессой: появилось важное предостережение для украинцев
10:05
Расширение новой украинской церкви остановилось: названы важные цифры
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ проведут масштабные учения под Одессой: появилось важное предостережение для украинцев

понедельник, 10 июня 2019, 10:10
переглянути новину українською

С 12 по 14 июня на Государственном испытательном полигоне под Одессой ВСУ проведут испытательные пуски новых ракет украинской разработки "Нептун" и "Ольха-М".

Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарской районной государственной администрации.

В связи с этим, в указанные дни будет ограничен доступ украинцев к некоторым прибрежным районам около курорта Лебедевка - нельзя будет попасть на мыс Калфа, к мысу "Ледники", а также на отделяющую Тузловские лиманы прибрежную косу на протяжении десяти километров.

В частности, именно в этом районе возможно падение обломков ракет и беспилотников, которые могут быть взрывоопасны.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уже испытывали современную ракетную технику для ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: