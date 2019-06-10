ВСУ проведут масштабные учения под Одессой: появилось важное предостережение для украинцев

С 12 по 14 июня на Государственном испытательном полигоне под Одессой ВСУ проведут испытательные пуски новых ракет украинской разработки "Нептун" и "Ольха-М".

Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарской районной государственной администрации.

В связи с этим, в указанные дни будет ограничен доступ украинцев к некоторым прибрежным районам около курорта Лебедевка - нельзя будет попасть на мыс Калфа, к мысу "Ледники", а также на отделяющую Тузловские лиманы прибрежную косу на протяжении десяти километров.

В частности, именно в этом районе возможно падение обломков ракет и беспилотников, которые могут быть взрывоопасны.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уже испытывали современную ракетную технику для ВСУ.