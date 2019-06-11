Под Одессой 18-летняя беременная девушка попала в жуткую историю: опубликовано видео

В городе Южном (Одесская область) рецидивист изнасиловал 18-летнюю девушку, которая оказалась беременной.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В полицию девушка обратилась сама. Как оказалось, она приехала в гости к подруге из соседнего региона. Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести ее домой. Но по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Полицейские быстро задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Бердянске (Запорожская область) произошел вопиющий случай в местной колонии: был изнасилован заключенный, который оказался участником АТО. После ЧП мужчина хотел лишить себя жизни.