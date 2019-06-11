Смертельный пожар в одесской психбольнице: вскрылись неожиданные детали, видео

Один из пациентов психбольницы в Одессе, где 10 июня вечером произошел страшный пожар, умер еще до ЧП.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в пожаре погибли пять человек - четыре пациента и медсестра. Еще один человек скончался в этом же отделении от перитонита до пожара.

Кроме того, известно, что медсестра психбольницы погибла, пытаясь спасти пациентов.

"Она вытащила 53 человека на себе и осталась там сгореть, потому что была на дежурстве. Почему никто не бежал и не помогал, когда одна женщина на себе всех людей вытаскивала", - рассказала изданию невестка погибшей 54-летней медсестры.

Что касается причин ЧП, то здесь эксперты единогласны: речь явно идет о непреднамеренном поджоге.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве загорелась церковь с людьми.