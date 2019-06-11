В Украину запретили въезд коллеге скандального российского рокера

Украинские пограничники не пустили в страну гитариста российской группы "Бахыт-компот", который пытался пройти контроль в аэропорту "Киев" по прилету из Минска.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пограничники установили, что в 2016 году данный гражданин РФ въезжал в оккупированный Донецк, после чего покинул город без получения необходимого разрешения на КПВВ.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" ему запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули в Минск обратным рейсом.

Отметим, что лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов во время событий на Майдане поддерживал Украину, но после начала российской агрессии изменил свою риторику.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24-летнему британцу Исааку Роблетту навсегда запретили въезд в США.