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В Украину запретили въезд коллеге скандального российского рокера

вторник, 11 июня 2019, 13:49
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Украинские пограничники не пустили в страну гитариста российской группы "Бахыт-компот", который пытался пройти контроль в аэропорту "Киев" по прилету из Минска.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пограничники установили, что в 2016 году данный гражданин РФ въезжал в оккупированный Донецк, после чего покинул город без получения необходимого разрешения на КПВВ.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" ему запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Его вернули в Минск обратным рейсом.

Отметим, что лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов во время событий на Майдане поддерживал Украину, но после начала российской агрессии изменил свою риторику.

Степанцов на фото слева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24-летнему британцу Исааку Роблетту навсегда запретили въезд в США.

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