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Американцы разлучили влюбленных, которые живут на разных континентах

вторник, 21 мая 2019, 05:29
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24-летнему британцу Исааку Роблетту навсегда запретили въезд в США из-за сообщения, которое он написал своей девушке.

Об этом сообщает Mirror.

Исаак собирался приехать к Камиле Иглесия на три летних месяца, чтобы отметить годовщину их знакомства. Мужчина написал женщине СМС с текстом "I am moving to you" - "Я собираюсь приехать к тебе", которое спецслужбы, скорее всего, прочитали как "переехать" - и решили, что Исаак хочет устроиться нелегалом.

Он собирался провести три месяца по правилам ESTA (Electronic System for Travel Authorization). По этой программе британцам выдают специальный паспорт - он стоит $14 и позволяет посещать Штаты в течение 2 лет периодами по 90 дней.

После прилета госслужащие изъяли у Исаака телефон и увидели сообщение. В них британец убеждал любимую, что не собирается ее бросать и не игнорирует ее.

"Я не знаю, что заставило тебя так себя чувствовать. Вероятно, ты совсем забыла, что я собираюсь приехать к тебе через несколько месяцев", - написал Исаак.

Увидев это сообщение, пограничники посадили мужчину в комнату без окон на 1,5 часа, затем на сутки в тюрьму, а затем депортировали, навсегда запретив въезд в США.

"Они просмотрели полностью мой телефон, все мои сообщения и нашли "I am moving to you" и сказали, что этого достаточно, чтобы не пустить меня", - жалуется европеец. Это просто фигура речи. "Я не мог сказать "увидеться", если речь шла о трех месяцах", - утверждает он.

"Я почти плакал, едва сдерживал слезы. Один офицер сказал мне: будь мужиком, прекращай это дело", - вспоминает британец. Он подозревает, что пограничники смеялись над его перепиской и отпускали шутки "ниже пояса". На следующий день мужчина переговорил с представителями посольства, заплатил £ 700 ($ 892) за билет на самолет и вернулся домой.

Представители британского Министерства иностранных дел и Содружества связались с американскими коллегами для решения этого вопроса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп представил свой план миграционной реформы, предусматривающий отмену лотереи Green Card.

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