​ВСУ получат современное вооружение для "охоты" на корабли: фото и видео

Украинские военные получат радиогидроакустическую систему "Ятрань", которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

Об этом сообщает "Укроборонпром".

Система "Ятрань", которая за собственные оборотные средства была разработана "КНДИ гидроприборов", входящие в состав ГК "Укроборонпром", состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифровой центр обработки информации.

Она построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

Еще одной особенностью гидроакустических буев "Ятрань" является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Это позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.

К тому же, эта система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, во время этих международных учений в Черном море было неоднократно доказано высокие характеристики системы "Ятрань", которая на практике в разы повышает боевую эффективность противолодочной обороны Военно-Морских Сил Украины.

Сейчас специалисты "КНДИ гидроприборов" готовят "Ятрань" к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.

Видео заводских испытаний, которые проходили в 2018 году:

Как сообщал "Апостроф", с 12 по 14 июня на Государственном испытательном полигоне под Одессой ВСУ проведут испытательные пуски новых ракет украинской разработки "Нептун" и "Ольха-М".