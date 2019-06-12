На Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших

В Тячевском районе Закарпатской области грузовик с людьми сорвался с горы в реку: погибло пять человек.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пользователь Роман Келемен.

По его словам, погибшие ехали на заготовку дров. Трагедия произошла неподалеку от села Тарасовка.

"Машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человек нашли мертвыми, а еще одного отнесла река", - говорится в посте.

По предварительной информации, среди погибших - два сотрудника лесхоза и трое местных жителей. Другие обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ровно произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и легковушки Skoda, в которой находился экс-глава Ровенской облрады Михаил Кириллов.