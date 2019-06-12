RU  UA  EN

среда, 12 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июня

07:27
На Донбассе ликвидировали 23-летнего "казака ДНР" по кличке "Москва": опубликованы фото
06:58
На Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших
06:30
Гороскоп на 12 июня: Тельцы не смогут найти себе места, а Львов ждут препятствия
06:26
Жара не унимается: "горячий" прогноз погоды на 12 июня
05:33
Россия готовит новую "кинобомбу": Украине дали совет, как создать Кремлю крупные проблемы
04:42
Новогодний праздник затянулся: в сети показали забавное фото из Запорожья
03:32
Машину купил, а мозги - нет: в сети показали фото "бога парковки" в Киеве
02:29
Ученые заявили о необычной "начинке" под поверхностью Луны
01:31
Под Киевом вор устроил "ритуальное" ограбление, удивившее копов
00:26
Черное море стало зеленым: опубликованы зрелищные фото и видео с одесских пляжей

11 июня

23:58
Смертельный пожар в одесской психбольнице: вскрылись неожиданные детали, видео
23:23
Стало известно о "потеплении" между Трампом и Ким Чен Ыном
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших

среда, 12 июня 2019, 06:58
переглянути новину українською

В Тячевском районе Закарпатской области грузовик с людьми сорвался с горы в реку: погибло пять человек.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пользователь Роман Келемен.

По его словам, погибшие ехали на заготовку дров. Трагедия произошла неподалеку от села Тарасовка.

"Машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человек нашли мертвыми, а еще одного отнесла река", - говорится в посте.

По предварительной информации, среди погибших - два сотрудника лесхоза и трое местных жителей. Другие обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ровно произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и легковушки Skoda, в которой находился экс-глава Ровенской облрады Михаил Кириллов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: