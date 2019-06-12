Под Киевом вор устроил "ритуальное" ограбление, удивившее копов

В Белой Церкви Киевской области в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него угнали авто - катафалк.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции.

Черезнесколько минут катафалк, который подпадал под ориентировку, был замечен у местного магазина. Его остановили, а похитителя автомобиля задержали, им оказался 23-летний житель Тетиева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Правоохранители готовят подозрение молодому угонщику. Также готовятся документы для суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве у брата народного депутата Украины Мустафы Найема известного волонтера Маси Найем похитили редкий мотоцикл. Через пару недель полиция нашла транспортное средство.