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ВСУ отвоевали у боевиков новые территории под Донецком: подробности

среда, 12 июня 2019, 17:57
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Бойцы двадцать четвёртой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила заняли новые позиции в окрестностях оккупированного Донецка.

Как сообщили в пресс-службе бригады, украинские силовики продвинулись по Марьинке.

"Был разработан план, согласованный с начальством, то есть была спланированная операция. Разведчики зашли больше месяца назад на новые улицы Марьинки, Посмотрели, насколько там безопасно, после того, зашли пехотные подразделения, которые несут там службу - окапываются, оборудуют позиции, блиндажи, маскируются", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время бойцы ВСУ заняли поселок Трудовские, расположенный вплотную к Донецку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные освободили очередной километр на востоке Украины от пророссийских боевиков.

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