ВСУ освободили новую территорию на Донбассе: видео боев

Украинские военные освободили очередной километр на востоке Украины от пророссийских боевиков. Речь идет о посадке в районе села Калиновое в Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"На 1000 метров ближе к победе. Стояла себе посадка возле села Калиновое. Выходили из крайних домиков сепаратисты и стреляли из этой посадки по украинцам. Но однажды майским утром они проснулись, пошли к посадке и увидели там тех, в кого стреляли. Побежали обратно к Калиновому, вызвали для поддержки танки и артиллерию. Чтобы вернуть потерянную лесополосу. Но сегодня утром кто-то очень меткий превратил их позиции и технику на строительный мусор и металлолом", - написал он.

При этом журналист отметил, что на само село украинские силовики не пойдут.

"Ибо лезть вниз, сверху - это самим становиться мишенью. Разве, если есть планы более масштабной операции. Мне о таких планах неизвестно", - добавил он и опубликовал видео боев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные отвоевали у оккупантов Донбасса новые территории, при этом им удалось успешно отстоять отвоеванные земли у боевиков.