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Годовщина освобождения Мариуполя: в сети напомнили знаковые фото и видео

четверг, 13 июня 2019, 13:50
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Фото: соцсети

Ровно пять лет назад 13 июня от боевиков был освобожден Мариуполь.

В сети напомнили самые знаковые фото и видео освобождения города.

Штурм и зачистка города начались в пять утра. В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Кроме того, для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и НГ.

В ходе спецоперации убиты 5 российских террористов, 17 ранены, 30 были захвачены в плен.

Напомним, что 13 апреля 2014 года пророссийские активисты и боевики так называемой ДНР сняли флаг Украины со здания городской администрации. Накануне первомайских праздников флаги ДНР появились над зданиями районных администраций. Первые вооруженные столкновения произошли в ночь с 3 на 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как освобождали Мариуполь.

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