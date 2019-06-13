Годовщина освобождения Мариуполя: в сети напомнили знаковые фото и видео

Ровно пять лет назад 13 июня от боевиков был освобожден Мариуполь.

В сети напомнили самые знаковые фото и видео освобождения города.

Штурм и зачистка города начались в пять утра. В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Кроме того, для блокировки района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и НГ.

В ходе спецоперации убиты 5 российских террористов, 17 ранены, 30 были захвачены в плен.

Напомним, что 13 апреля 2014 года пророссийские активисты и боевики так называемой ДНР сняли флаг Украины со здания городской администрации. Накануне первомайских праздников флаги ДНР появились над зданиями районных администраций. Первые вооруженные столкновения произошли в ночь с 3 на 4 мая.

Доброго дня мої Друзі

Сьогодні п'ять років як було звільнено місто Маріуполь від російських загарбників!!!

Не дамо рашистам захопити нашу країну!!!

Слава Україні!!!pic.twitter.com/DknffwO1s8 — Позивний Колим (@sahsa5555555551) 13 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как освобождали Мариуполь.