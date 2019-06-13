На протесты в Гонконге вышли миллионы людей, полиция применила все виды оружия: фото и видео

Во время массовых митингов в Гонконге полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. По некоторым данным, полиция применяла и другие виды оружия.

На митинги здесь вышли в основном молодежь и студенты, которые блокировали улицы возле правительственных зданий.

Известно о более, чем 70 раненных. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Одному из пострадавших выстрелили в голову.

В крупнейшей демонстрацией в Гонконге с 1997 года принимают участие от одного до двух миллионов человек. Они выступают против экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях с территории Гонконга от властей Китая, Тайвани и Макао. Также они требуют выпустить всех осуждённых, которым подбросили наркотики.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве полиция устроила массовые избиения и задержания протестующих.