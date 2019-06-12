В Москве полиция устроила массовые избиения и задержания протестующих: фото и видео

В среду, 12 июня, в городах России проводятся акции в поддержку задержанного ранее журналиста Ивана Голунова: в Москве уже начались массовые задержания.

В соцсетях публикуют фото и видео протестов.

Проведение акций было запланировано во многих городах России. В Москве на митинг собралось множество людей, однако местные силовики начали массовые аресты людей. Среди задержанных – много журналистов. По состоянию на 13:50 число задержанных в Москве превысило 100.

Ивана Голунова задержали 6 июня. При себе у него якобы обнаружили наркотики. Коллеги журналиста утверждали, что дело было сфабриковано, а наркотики подбросили. 11 июня уголовное дело против журналиста было закрыто, а Голунов был выпущен из под назначенного ему ранее домашнего ареста.

Тем не менее, акции в поддержку журналиста решили не отменять. Ее участники требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb — RTVI (@RTVi) 12 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве из-за задержания Ивана Голунова проводили одиночные пикеты под стенами МВД.