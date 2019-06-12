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В Москве полиция устроила массовые избиения и задержания протестующих: фото и видео

среда, 12 июня 2019, 13:58
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В среду, 12 июня, в городах России проводятся акции в поддержку задержанного ранее журналиста Ивана Голунова: в Москве уже начались массовые задержания.

В соцсетях публикуют фото и видео протестов.

Проведение акций было запланировано во многих городах России. В Москве на митинг собралось множество людей, однако местные силовики начали массовые аресты людей. Среди задержанных – много журналистов. По состоянию на 13:50 число задержанных в Москве превысило 100.

Ивана Голунова задержали 6 июня. При себе у него якобы обнаружили наркотики. Коллеги журналиста утверждали, что дело было сфабриковано, а наркотики подбросили. 11 июня уголовное дело против журналиста было закрыто, а Голунов был выпущен из под назначенного ему ранее домашнего ареста.

Тем не менее, акции в поддержку журналиста решили не отменять. Ее участники требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве из-за задержания Ивана Голунова проводили одиночные пикеты под стенами МВД.

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