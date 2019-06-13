В Польше произошло страшное ДТП с украинцами, есть погибшие

В Любском воеводстве Польши в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщает местная пресса, полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Авария произошла на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько. По предварительной версии правоохранителей, водитель автомобиля Opel Astra потерял управление, в результате чего машина врезалась в дерево.

В автомобиле в тот момент находились четверо граждан Украины. Двое украинцев погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. Позже во время операции скончался еще один пострадавший.

Погибшим было от 31 до 38 лет. В больнице остается 19-летний пострадавший.

Ране "Апостроф" сообщал, что на Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших.