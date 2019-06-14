Годовщина катастрофы Ил-76 под Луганском: в сети делятся архивными фото и видео с погибшими бойцами

Пять лет назад, 14 июня, в небе под Луганском произошла катастрофа самолета Ил-76.

В сети вспоминают трагедию, выкладывая фото и видео погибших десантников.

Как указывается на официальной странице СБУ в Facebook, следователи СБУ установили, что преступный приказ сбить самолет отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс. Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращению в Россию были отмечены президентом России Владимиром Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества".

Напомним, транспортный самолет Ил-76 был сбит при заходе на посадку в аэропорту Луганска, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года. При крушении погибло 49 человек – из них 9 членов экипажа и 40 десантников из состава сводной роты 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял скандальное решение по катастрофе Ил-76 под Луганском.