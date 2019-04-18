Суд принял скандальное решение по катастрофе Ил-76 под Луганском

Мелитопольский суд отказался признать гибель командира самолета ИЛ-76, сбитого под Луганском в июле 2014 года, Александра Белого результатом агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на вдову погибшего офицера Татьяну Чимиркову, которая получила судебный вердикт.

Она отметила, что решение суда датируется 16 апреля. В документе указано, что суд отказывается признать гибель 9 членов экипажа военного самолета и 40 перевозимых военнослужащих десанта следствием вооруженной российской агрессии.

В решении суда, выданного женщине, указана только вступительная и резолютивная часть – без части, где суд должен предоставить аргументацию такому решению.

Подробная аргументация решения суда, по словам и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамары Мищенко, появится в открытом доступе в понедельник, 22 апреля.

Транспортный самолет ИЛ-76 был сбит при заходе на посадку в Луганский аэропорт в ночь на 14 июля 2014 года. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление военнослужащим, которые находились в окружении оккупантов.

Напомним, 27 марта 2017 года 27 марта, суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в катастрофе.

Как сообщал "Апостроф", в честь погибшего в катастрофе самолета Ил-76 под Луганском бойца Сергея Добропаса переименовано село Красный Лиман в Днепропетровской области.