"Суд" в Крыму вынес неожиданный вердикт по делу украинского капитана

"Суд" оккупированного Россией Севастополя освободил из-под стражи капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, которого обвиняют в незаконной ловле рыбы у берегов Крыма.

Вердикт "суд" вынес сегодня, 14 июня.

По решению "суда", Новицкий оштрафован на 500 тысяч рублей, но учитывая проведенные им в СИЗО полгода, он не должен платить штраф.

Так как капитан находился под подпиской о невыезде, то автоматически он был отпущен.

При этом "суд" постановил "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России.

Покинул ли Новицкий оккупированный полуостров, пока не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", ночью 8 июня 2018 года российские силовики задержали очередное судно в акватории Азовского моря.