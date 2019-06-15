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Американский офицер назвал условия, как Украине стать частью "империи НАТО"

суббота, 15 июня 2019, 17:48
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Украине нужно стать прогрессивной технологической страной с современным вооружением, и тогда в НАТО поймут, что такая страна им нужна.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Я считаю, что надо сделать так, повернуть так, чтобы не Украина захотела, а, чтобы НАТО захотело принять ее. А как это можно сделать? Для этого нужно, чтобы в Украине начался огромный прогресс - в технологиях, в современном вооружении. В Украине достаточно мозгов и достаточно опыта, достаточно людей, которые заинтересованы это сделать. Но, опять же, коррупция, вечные болезни. Если от них вылечиться, хотя бы чуть-чуть, и начать развиваться, то НАТО скажет: нам нужна такая страна, как Украина, давайте сделаем исключение по Крыму или исключение еще по каким-то территориям, и договоримся", - считает Табах.

К тому же, по его словам, за последние пять лет Украине уже удалось добиться многого, в том числе и в военной сфере.

"И необязательно быть полноценным членом НАТО, можно быть членом Альянса по каким-то отдельным пунктам. НАТО уже стало огромной империей, огромным конгломератом, поэтому все время происходят какие-то изменения, вносятся какие-то поправки. За последние пять лет Украине удалось многого добиться, в том числе, и в военной сфере, поэтому – все возможно", - подчеркнул представитель НАТО.

Подробнее о перспективах членства Украины в НАТО и воинственных планах Кремля, читайте в материале "Апострофа": Россия - это людоед, который вас сначала укусит, а потом съест - американский офицер.

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