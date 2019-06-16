​Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери

15 июня боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня и получили мощный ответ бойцов ВСУ: один оккупант ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, противник четыре раза бил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 15 июня одного оккупанта были уничтожены", - отмечают украинские военные.

С начала текущих суток россияне и наемники уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", в зоне ООС с начала суток зафиксировано восемь вражеских обстрелов, боевики вели обстрелы из запрещенных минских соглашениями минометов и другого оружия.