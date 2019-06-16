Зажало голову кабиной: появились фото жуткой аварии под Днепром

Вечером в воскресенье, 16 июня, на трассе под Днепром произошла ДТП с переворотом многотонной фуры, в котором погиб водитель.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото с места ЧП.

Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что водителю могло стать плохо во время управления фурой из-за жары. Не исключается, что он потерял сознание за рулем или уснул. Именно по этой причине он не справился с управлением и фура перевернулась.

На место вызвали скорую и спасателей. Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть мужчины - ему прижало голову кабиной. Детали произошедшего будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее BMW влетел под фуру на трассе под Киевом. Водитель иномарки погиб на месте.