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BMW влетел под фуру на трассе под Киевом: фото и видео смертельной аварии

четверг, 30 мая 2019, 21:26
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В четверг, 30 мая, на Житомирской трассе под Киевом автомобиль BMW на высокой скорости влетел в припаркованный грузовик: водитель легковой машины погиб.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел неподалеку от села Копылов. По предварительной информации, водитель BMW на скорости порядка 150 км/ч вышел на опережение справа вслепую и сразу врезался в стоящий прицеп.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль залетел под грузовик. Спасатели ГСЧС растащили машины и извлекли останки водителя BMW.

В комментариях пользователи также пожаловались, что на этом участке трассы грузовики часто паркуются на разгонных и поворотных полосах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 мая на дороге Борисполь-Днепр-Запорожье близ села Каменное произошло ДТП с детьми – группой учеников школы из Полтавы.

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