​Скандал вокруг Томоса: появилось фото документа, который Филарет рассылает епископам ПЦУ

Почетный патриарх Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на свой Собор.

Об этом сообщает издание Cerkvarium, публикуя фото документа.

Так, владыка Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе. Киева т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП от 15.12.2018, которые открыли путь к объединению разделенных православных в единую Православную Церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признания со стороны Вселенского патриархата.

Почетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя совершить не почетным, а действующим патриархом.

Напомним, что на т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет пугает лишить прихода.

В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения т.н. "Поместного Собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.

Как сообщал "Апостроф", недавно почетный патриарх Филарет заявил о планах созвать Поместный православный собор Киевского патриархата несмотря на то, что по уставу Православной церкви Украины у него нет такого права.