RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

08:31
​Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери
08:30
Украинский чемпион уверенно защитил титул: видео
08:05
​Скандал вокруг Томоса: появилось фото документа, который Филарет рассылает епископам ПЦУ
08:04
Лучшие поздравления с Троицей: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео
08:00
Троица и именины Дмитрия: какой праздник 16 июня
07:29
​В центре Киева прогремел мощный взрыв: фото и видео с места ЧП
06:33
Жара в Украине: синоптик рассказала, кому повезет с дождями 16 июня
06:30
Гороскоп на 16 июня: Весам нельзя бросать начатое, а Козерогов ждет романтика
05:37
Усмирение Украины и смерть Путина: названы 4 сценария будущего России
03:36
Врачи пробили новое дно: киевлянка поделилась страшной историей лечения болезни
02:40
Приятного аппетита: соцсети впечатлило видео из супермаркета в Днепре
01:31
Рожай уродов: россиян шокировали фото скандальной рекламы на Кубани
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Скандал вокруг Томоса: появилось фото документа, который Филарет рассылает епископам ПЦУ

воскресенье, 16 июня 2019, 08:05
переглянути новину українською

Почетный патриарх Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на свой Собор.

Об этом сообщает издание Cerkvarium, публикуя фото документа.

Так, владыка Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе. Киева т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП от 15.12.2018, которые открыли путь к объединению разделенных православных в единую Православную Церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признания со стороны Вселенского патриархата.

Почетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя совершить не почетным, а действующим патриархом.

Напомним, что на т.н. "Поместный Собор УПЦ КП" Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет пугает лишить прихода.

В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения т.н. "Поместного Собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.

Как сообщал "Апостроф", недавно почетный патриарх Филарет заявил о планах созвать Поместный православный собор Киевского патриархата несмотря на то, что по уставу Православной церкви Украины у него нет такого права.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: