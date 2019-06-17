​Европейская страна выступила за важное решение по санкциям против России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление экономических санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации,- подчеркнул Рейнсалу. - В этом контексте Эстония обращает большое внимание на трансатлантический единство и повышения эффективности сотрудничества НАТО и ЕС".

По словам Рейнсалу, для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной степени всеми союзными государствами.

Как сообщал "Апостроф", 5 июня постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций против России за незаконную аннексию Крымского полуострова.