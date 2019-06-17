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​Европейская страна выступила за важное решение по санкциям против России

понедельник, 17 июня 2019, 06:59
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление экономических санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации,- подчеркнул Рейнсалу. - В этом контексте Эстония обращает большое внимание на трансатлантический единство и повышения эффективности сотрудничества НАТО и ЕС".

По словам Рейнсалу, для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной степени всеми союзными государствами.

Как сообщал "Апостроф", 5 июня постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций против России за незаконную аннексию Крымского полуострова.

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