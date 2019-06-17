Лежал возле дивана: в Днепре на пожаре погиб 5-летний ребенок, фото

В понедельник, 17 июня, на пожаре в Днепре погиб 5-летний ребенок.

Об этом сообщает Информатор.

Так, тело мальчика уже без признаков жизни обнаружили спасатели во время тушения огня.

О ЧП стало известно 13:20. На место сразу же направили бригаду службы спасения и скорую помощь.

Выяснилось, что очаг возгорания находится в гостиной. Именно здесь спасатели и обнаружили тело ребенка. Мальчик без признаков жизни лежал возле обгоревшего дивана и подушки.

По неподтвержденной информации, открытого огня в доме не было. Мебель тлела, вследствие чего комната моментально наполнилась дымом. Вероятно, малыш надышался угарным газом.

Правоохранители разбираются в причинах пожара.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Днепром вспыхнул масштабный пожар на заводе.