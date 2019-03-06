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Под Днепром вспыхнул масштабный пожар на заводе: первые фото

среда, 06 марта 2019, 10:55

6 марта под Днепром произошел пожар на заводе по производству пластмассовых изделий, который расположен в селе Камянка.

Как сообщает областное подразделение ГСЧС, по предварительным данным, пострадавших нет.

По данным спасателей, огонь разгорелся внутри металлического ангара.

На месте продолжают работать бригады пожарных. На данный момент продолжается ликвидация возгорания.

В ГСЧС отмечают, что общая площадь пожара - 300 квадратных метров. На фото видно, что дым от пожара распространился далеко за пределы завода.

Напомним, что 3 марта, в городе Кривой Рог Сичеславского области в масштабном пожаре сгорели торговые павильоны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3 марта в районе Отрадного в Киеве произошел страшный пожар - дом, который снимали иностранцы, сгорел дотла.

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