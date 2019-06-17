Наглые мошенники требовали выкуп у родителей пропавшей под Одессой девочки

У родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала 13 июня, неоднократно судимый мужчина требовал 10 тысяч долларов, якобы за ее освобождение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Мошенником оказался 24-летний мужчина, его задержали в Николаевской области. Он утверждает, что по телефону с родителями девочки говорили его товарищи по колонии через конференц-связь. Таким образом, заключенные хотели заработать. Аброськин уверен, что за такое мошенничество злоумышленник должен сесть в тюрьму.

"В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление подонков, которые используют горе родителей для личного обогащения", - отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ивановском районе Одесской области ищут 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко, которая 13 июня пошла в танцевальный кружок и до сих пор не вернулась.