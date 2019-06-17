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Под Днепром школьницы устроили смертельное ЧП на недострое: первые детали

понедельник, 17 июня 2019, 14:59
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В воскресенье, 16 июня, под Днепром (Желтые Воды) две девятиклассницы случайно упали с девятого этажа на пятый недостроенной многоэтажки, в результате чего одна из них погибла.

Об этом сообщают местные жители в паблике "Подслушано в Желтых Водах" в Facebook.

"Вчера вечером на недостроенной монолитке произошла трагедия. В результате погибла девочка, а вторая на грани жизни", - пишет Ольга Байдак.

В соцсети пишут, что одна девочка упала с высоты на вторую и именно это спасло ей жизнь.

"Катя выжила, она упала на Карину, и это спасло ее жизнь", - отмечает Алла Читаева.

Впоследствии информацию подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции.

"Две 9-классницы 2004 года рождения выпали с 9-го этажа. Одна девочка погибла на месте, вторая в тяжелом состоянии госпитализирована", - заявила начальница отдела Анна Старчевская.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве нашли мертвым школьника, пропавшего на Рождество.

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