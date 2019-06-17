Под Львовом массово отравились посетители ресторана: среди пострадавших – ребенок

Под Львовом 14 человек попали в больницу с отравлением после посещения ресторана "Озон".

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

"16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации пациентов, которые питались в ресторане "Озон" (г. Каменка-Бугская, ул. Независимости, 16), вечером 14.06.2019 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро понедельника 17 июня, в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок.

"Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее массовое отравление произошло в военной части под Львовом.