В военной части под Львовом произошло массовое отравление

Во Львовской области в райцентре Золочев больше 50 военнослужащих попали в больницу с симптомами пищевого отравления, военная прокуратура приступила к расследованию причин происшествия.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя военного прокурора Львовского гарнизона Романа Бучко.

Он отметил, что по факту отравления было открыто уголовное производство, виновникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, нанесшее существенный вред или повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения или боевой обстановки). Следствие поручено львовскому подразделению ГБР", - уведомил представитель военной прокуратуры.

По его словам, причина отравления будет выявлена в ближайшее время, после завершения экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском изоляторе "Матросская тишина", где содержатся плененные украинские моряки, массово отравились заключенные, в результате чего двое мужчин погибли, еще двое оказались в реанимации.