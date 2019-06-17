​Православный джихад: в сети показали прогресс в зомбировании молодежи на Донбассе

В сети показали удручающие фото, как оккупанты "готовят" подростков и школьников Донецка в лавы боевиков.

Соответствующие снимки опубликованы в сообществе hochu _ domoy ‏в Twitter.

"Донецк. Православный джихад?", - подписаны фото.

На снимках можно увидеть детей и подростков в пилотках и непонятных красных колпаках.

"Сегодня в Донецке у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс" свыше 120 участников движения "Молодая гвардия – Юнармия" дали клятву на верность ДНР", - пишут оккупанты.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".

Также сообщалось, что 28 ноября в Керчи (аннексированный Россией Крыма) в культурном центре им. Богатикова состоялось торжественное посвящение учащийся школ в ряды Юнармии.