Сотрудники СБУ заблокировали контрабанду через границу стратегического товара из России: фото

В Луганской области был обнаружен и заблокирован незаконно построенный трубопровод для контрабанды российского дизельного топлива.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что труба была проложена на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области. Трубопровод выходил во двор частного дома, и именно оттуда злоумышленники транспортировали ресурс на территорию бывшего госпредприятия для хранения.

Также были выявлены фиктивные договора о реализации топлива местным фермерам.

Согласно предварительной оценке, стоимость изъятого у контрабандистов товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины, виновникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ задержали мужчину, который подозревается в подготовке и осуществлении диверсиина территории "Харьковводоканала".