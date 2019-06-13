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Под Харьковом поймали российского диверсанта, готовившего взрыв: опубликованы фото

четверг, 13 июня 2019, 12:28
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который подозревается в подготовке и осуществлении диверсии на территории "Харьковводоканала".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, задержание осуществили сотрудники департамента контрразведки СБУ совместно с бойцами спецподразделения "А". Задержанный – житель Харьковской области. По его словам, в феврале 2019 года он был завербован ФСБ РФ в Белгороде (Россия) и совершил преступление по их заданию.

Диверсант заложил взрывчатку на территории комплекса водоподготовки "Днепр" в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила.

Сообщается, что взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 ("Диверсия") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 4 апреля в Киеве был взорван автомобиль офицера украинских спецслужб. Человек, который заложил взрывчатку, пострадал от взрыва сам и был задержан СБУ.

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