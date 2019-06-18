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Автобус с украинцами попал в ДТП по дороге из Румынии: фото и видео

вторник, 18 июня 2019, 14:52
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Фото: пресс-служба полиции Винницкой области

В понедельник, 17 июня, под Винницей произошло ДТП с автобусом, полным украинцами, следовавшем из Румынии в Запорожье, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства аварии. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе находилось 23 пассажира и 2 водителя, все граждане Украины", - уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали шесть человек, четверо из которых госпитализированы. Двум пострадавшим медики оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Румынии.

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