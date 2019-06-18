RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

18 июня

14:00
Директор "Квартал-концерт" рассказал, ожидаются ли убытки после ухода Зеленского
13:51
В Харькове облили зеленкой сепаратиста из организации Медведчука: опубликованы фото и видео
13:40
В сети обсуждают образ Елены Зеленская на встрече с первой леди Франции
13:38
Игрок сборной Австрии получил жуткую травму: видео не для слабонервных
13:38
​Стало известно о походе в Раду еще одного шоумена из "Квартала 95"
13:34
Месяц назад забрали на допрос: собственник "Софт Оил" обвинил налоговую полицию в похищении человека
13:28
На Западе бьют тревогу из-за ЧП с британским военным кладбищем в Крыму: фото
13:22
Грандиозный скандал в европейском футболе: подробности происходящего
13:07
​Зеленский рассказал, чем он похож и отличается от главного героя "Слуги народа"
13:06
Филарет жестко высказался против Епифания и всех епископов ПЦУ
12:59
Тимошенко предупредила Зеленского о риске "теневой продажи" украинской ГТС
12:45
​Тяжба Украины и России по "долгу Януковича": названы сроки нового суда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Зеленский рассказал, чем он похож и отличается от главного героя "Слуги народа"

вторник, 18 июня 2019, 13:07
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у них с героем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько одинаковые цели: победить коррупцию, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей.

Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

"У нас разные жизни, но одинаковые ценности. Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как "слуга народа" - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этом я так же искренен, как и Василий Голобородько", - заявил президент.

В то же время, он отметил, что не ездит на работу на велосипеде (как главный герой сериала) в целях своей безопасности.

"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Я горжусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креативной экономики, которую я люблю", - сообщил Зеленский.

Глава страны также подчеркнул, что одним из его приоритетных заданий - сотрудничество с международными партнерами Украины.

"Нашей неотложной задачей сейчас является развитие хороших отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО. Нашими экономическими приоритетами являются установление правопорядка, либерализация и приватизация валюты, земельная реформа, налоговое администрирование и управление кризисами, снижение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить санкции против России.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: