​Зеленский рассказал, чем он похож и отличается от главного героя "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у них с героем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько одинаковые цели: победить коррупцию, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей.

Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

"У нас разные жизни, но одинаковые ценности. Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как "слуга народа" - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этом я так же искренен, как и Василий Голобородько", - заявил президент.

В то же время, он отметил, что не ездит на работу на велосипеде (как главный герой сериала) в целях своей безопасности.

"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно. Я горжусь тем, что у меня был успешный бизнес в сфере креативной экономики, которую я люблю", - сообщил Зеленский.

Глава страны также подчеркнул, что одним из его приоритетных заданий - сотрудничество с международными партнерами Украины.

"Нашей неотложной задачей сейчас является развитие хороших отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским союзом и НАТО. Нашими экономическими приоритетами являются установление правопорядка, либерализация и приватизация валюты, земельная реформа, налоговое администрирование и управление кризисами, снижение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить санкции против России.