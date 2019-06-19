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На Волыни произошла трагедия с молодым депутатом

среда, 19 июня 2019, 08:51
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В понедельник, 17 июня, в Волынской области покончил с собой местный депутат Сергей Чабан.

Об этом сообщает местный ресурс "Вестник+К".

Чабан работал старшим диспетчером Старовыжевского филиала ЗАО "Волыньоблэнерго". В депутаты баллотировался от политической партии "Батькивщина". На момент смерти ему было 32 года, которые исполнились в мае.

Также известно, что его мать - онкобольная, но что именно побудило такую молодого человека на роковой шаг - сейчас неизвестно.

"Он был очень активен. Недавно провели срезания деревьев на кладбище в Мельниках, это одно из сел его округа, и он помог в том, чтобы те деревья оттуда оперативно вывезли. Даже поселковый голова отметил, что Сергей Чабан постарался, организовал все и поднял людей , чтобы работа была сделана. Жаль, что так произошло", - отмечают в ресурсе, ссылаясь на слова собеседника.

Также известно, что Сергей Чабан был холост.

"Средства массовой информации пишут, что повесился депутат. В первую очередь повесилась человек, молодой парень. Холостой молодой человек, у которого вся жизнь была впереди", - заявил собеседник.

Как сообщал "Апостроф", в поселке Козин Киевской области недалеко от резиденции президента Украины Петра Порошенко сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство на посту.

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