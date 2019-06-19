Появились страшные подробности о пропавшей под Одессой 11-летней девочке

Тело 11-летней Дарины (Дарьи) Лукьяненко, которая пропала пропавшей в прошлый четверг, 13 июня, обнаружили в поселке Ивановка Одесской области,где она жила.

Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Вячеслав Аброськин.

"Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве. Но я хочу сказать, что пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать", - прокомментировал он ЧП.

На данный момент останки девочки извлекают из выгребной ямы в частном доме, расположенном неподалеку от привычного ее маршрута из дома в танцевальный кружок.

Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, после чего его предстоит опознать родственникам. 25-летний хозяин дома, где найдено тело девочки, задержан.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой мать заживо закопала своего ребенка.