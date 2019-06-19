Торговая блокада и хлебное перемирие: названы итоги переговоров в Минске по Донбассу

Украина готова пересмотреть решение о торговой блокаде на Донбассе в случае, если промышленные активы будут возвращены в украинское правовое поле.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма по итогам встречи в Минске.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Кроме того, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не пришли к согласию относительно совместного заявления по поводу перемирия

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они не смогли прийти к согласию относительно текста совместного заявления", - сказал Сайдик.

К тому же сторонам также не удалось договориться о разведении сил и средств поражения в районе Станицы Луганской.

При этом, Сайдик выразил надежду, что 2 июля, когда состоится следующее заседание группы, сторонам таки удастся прийти к согласию.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе указали на выход из тупика в переговорах с Кремлем по Донбассу.