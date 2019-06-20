RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

20 июня

07:19
В центре Киева жестоко избили известного стилиста и его друзей: опубликовано фото
06:54
Бойцы Нацгвардии поймали на Донбассе банду мародеров: опубликованы фото
06:36
Где в Украине пройдут ливни с грозами: свежий прогноз
06:30
Гороскоп на 20 июня: Ракам будет хотеться любви, а Козерогам придется идти на жертвы
05:28
Ученые обнаружили новый вид существ, пожирающих камни: опубликованы фото
04:36
Кличка "Балабас": в сети показали фото 26-летнего "груза 200" у боевиков ДНР
03:34
Появилось видео большого скопления российской военной техники на границе с Украиной
02:31
Ку-Клукс-Клан уже в Запорожье: соцсети повеселило видео необычного способа борьбы с жарой
01:31
Потерял две ноги: в сети рассказали о героизме бойца, воевавшего на Донбассе
00:29
Археологи сделали громкое заявление о могиле Богдана Хмельницкого: фото

19 июня

23:45
В Киеве парень устроил кровавую расправу над мамой и отчимом: фото и видео
23:11
Наркоман и его народ: появились яркие карикатуры на общение Путина с россиянами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бойцы Нацгвардии поймали на Донбассе банду мародеров: опубликованы фото

четверг, 20 июня 2019, 06:54
переглянути новину українською

Бойцы батальона "Азов" обнаружили и задержали шестерых человек, которые занимались мародерством и разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая.

Об этом говорится на странице МВД Украины в Facebook.

"Люди, которым и принадлежат эти дома, убегали от войны и брали с собой лишь вещи первой необходимости. Мародеры были переданы Национальной полиции города Бахмут.

Бойцы "Азова" уже не раз подтверждали своими действиями, что мародерам, браконьерам, нарушителям общественного порядка не поздоровится", - говорится в сообщении.

Также в МВД показали фотографии злоумышленников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пророссийский пропагандист Роман Манекин, который разочаровался в политике главарей ЛДНР, рассказал о дерибане предприятий на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: