Бойцы Нацгвардии поймали на Донбассе банду мародеров: опубликованы фото

Бойцы батальона "Азов" обнаружили и задержали шестерых человек, которые занимались мародерством и разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая.

Об этом говорится на странице МВД Украины в Facebook.

"Люди, которым и принадлежат эти дома, убегали от войны и брали с собой лишь вещи первой необходимости. Мародеры были переданы Национальной полиции города Бахмут.

Бойцы "Азова" уже не раз подтверждали своими действиями, что мародерам, браконьерам, нарушителям общественного порядка не поздоровится", - говорится в сообщении.

Также в МВД показали фотографии злоумышленников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пророссийский пропагандист Роман Манекин, который разочаровался в политике главарей ЛДНР, рассказал о дерибане предприятий на Донбассе.