Как главарь ДНР покрывал мародеров на Донбассе: в сети рассказали пример

Пророссийский пропагандист Роман Манекин, который разочаровался в политике главарей ЛДНР, рассказал о дерибане предприятий на Донбассе.

Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Манекин рассказывает, как "антифашисты" пилили на металл заводы в Макеевке. Вот кому и для чего с самого начала была нужна эта "республика". Никто не причинил Донбассу больше зла и ущерба, чем "освободители" из ЛДНР", - говорится в сообщении.

В посте Манекина детально рассказывается, кто кого крышевал во время распила заводов на метал.

Детально о разрухе на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский.