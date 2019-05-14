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Как главарь ДНР покрывал мародеров на Донбассе: в сети рассказали пример

вторник, 14 мая 2019, 05:34
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Пророссийский пропагандист Роман Манекин, который разочаровался в политике главарей ЛДНР, рассказал о дерибане предприятий на Донбассе.

Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Манекин рассказывает, как "антифашисты" пилили на металл заводы в Макеевке. Вот кому и для чего с самого начала была нужна эта "республика". Никто не причинил Донбассу больше зла и ущерба, чем "освободители" из ЛДНР", - говорится в сообщении.

В посте Манекина детально рассказывается, кто кого крышевал во время распила заводов на метал.

Детально о разрухе на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский.

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