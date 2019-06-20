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Кличка "Балабас": в сети показали фото 26-летнего "груза 200" у боевиков ДНР

четверг, 20 июня 2019, 04:36
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В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика незаконных вооруженных формирований Балабанова Виктора.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, боевик пополнил "бригаду 200" 15 июня 2019 года. Однако обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Балабанов Виктор Владимирович по кличке "Балабас" родился в Донецкой области в Волновахском районе, село Николаевка 11 августа 1992 года.

По данным сайта "Миротворец", он стал членом бандформирования в 2014 году, принимал участие в боях за ДАП. Также отмечают, что вследствие ранения потерял часть левой ноги.

Как сообщал "Апостроф", боевик незаконной группировки ДНР обратился в Facebook к украинцам за помощью финансовой и в оформлении документов, поскольку у него обнаружили ВИЧ.

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